У Києві Державна виконавча служба вилучила елітний автомобіль Mercedes у водія-боржника. Він не сплачував штрафи за суттєве перевищення швидкості на автошляхах. Як відбувається конфіскація майна за ігнорування штрафі — дізнавалися Вікна-Новини.

Як виявилося, за власником автівки – 8 штрафів за перевищення швидкості. Відстежувати боржників виконавчій службі допомагає система із камерами спостереження, які розташовані по всьому Києву. Щоби за людиною почали стежити — великого штрафу не треба.

– Для сплати штрафу надається строк 15 днів. Після складання протоколу, якщо є штраф та факт правопорушення, то постанова направляється до виконавчої служби, і ми вже стягуємо з боржників, — розповідає про принцип роботи головний державний виконавець Солом’янського райвідділу виконавчої служби Євген Черкасов.

Ще виконавці можуть перевірити банківські рахунки. Якщо там достатньо коштів для сплати штрафів — їх блокують. Але у власника Mercedes – пусто. Щоби забрати машину, присутність боржника не потрібна.

Автівка їде на майданчик тимчасового зберігання. В разі якщо боржник не розрахується з боргом, то буде виставлена оцінка ТЗ, який і виставлять на публічні торги. За отримані кошти будуть оплачені штрафи.

Масово авто почали відбирати з серпня. Саме тоді виконавча служба дістала всі важелі для цього процесу. Тож краще не ігнорувати штрафи — можна залишитися без автівки.