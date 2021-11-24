В Україні з 26 листопада запрацюють ще 10 комплексів автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Їх встановлять у декількох регіонах.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, з 26 листопада на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Де встановлять прилади фіксації

Запоріжжя – вулиця Немировича-Данченка, 73;

Львів – проспект Святого Івана Павла II, 35 та вулиці Княгині Ольги, 100-К;

Тернопіль – проспект Степана Бандери, 90;

Донецька область – на 36 км+492 автодороги Н-20;

Миколаївська область – на 139 км+684 автодороги М-14 та на 200 км+036 автодороги Н-24;

Рівненська область – на 394 км+318 автодороги М-06 та на 328 км+826 автодороги М-06;

Харківська область – на 49 км+934 автодороги Р-46.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції наголосив, що з 26 листопада правопорушення автоматично фіксуватимуть 246 приладів, які розташовані у 24 містах та 15 областях України.