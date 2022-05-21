В Україні продовжують відновлювати шляхи після бойових дій. Так, водії можуть скористатися Варшавською трасою Київ-Ковель.

Про це заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, на Житомирщині відкрили тимчасову переправу через річку Ірша. Через авіаудар РФ основний міст було пошкоджено, що зробило переправу з одного берега на інший неможливою.

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Новий переїзд збудували за три тижні – були проведені земельні роботи, і за допомогою блоків, щебеню та бетону вдалося створити надійну конструкцію. Також встановили необхідні дорожні для спрощення навігації водіям.

Також Олександр розповів і про долю старого мосту.

– Ушкоджену переправу обстежать фахівці, після чого прийматимуться рішення щодо подальшого відновлення, – заявив Кубраков.

Відомо, що трасою Київ-Ковель було знищено 4 штучні споруди — три в Київській області, і одна в Житомирській. Відсьогодні цим шляхом було відновлено всі переправи.

Поки дороги в Україні поновлюються, експерти прогнозують, коли зникне дефіцит пального. Власники авто продовжують стояти у величезних чергах до АЗС, і ситуація поки що не змінюється. Директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський заявив, що проблема з бензином може затягнутися, оскільки його потрібно не лише завезти до України, а й знайти та купити у Європі.