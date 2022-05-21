В Украине продолжают восстанавливать дороги после боевых действий. Так, водители могут воспользоваться Варшавской трассой по Киев-Ковель.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, на Житомирской области открыли временную переправу через реку Ирша. Из-за авиаудара РФ основной мост был поврежден, что сделало переправу с одного берега на другой невозможным.

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Новый переезд построили за три недели — были проведены земельные работы, и с помощью блоков, щебня и бетона удалось создать надежную конструкцию. Также установили необходимые дорожные для упрощения навигации водителям.

Также Александр рассказал и о судьбе старого моста.

— Поврежденную переправу обследуют специалисты, после чего будут приниматься решения о дальнейшем восстановлении, — заявил Кубраков.

Известно, что по трассе Киев-Ковель было уничтожено 4 искусственных сооружения — три в Киевской области, и одна в Житомирской. С сегодняшнего дня по этому пути было восстановлено все переправы.

Пока дороги в Украине восстанавливаются, эксперты прогнозируют, когда исчезнет дефицит топлива. Владельцы авто продолжают стоять в огромных очередях к АЗС, и ситуация пока не меняется. Директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский заявил, что проблема с бензином может затянуться, так как его нужно не только завезти в Украину, но и найти и купить в Европе.