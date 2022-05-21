Дефіцит пального може затягнутися: експерт озвучив нову проблему

Дефіцит пального в Україні може затягнутися – якщо проблему із завезенням дизеля можна вирішити протягом місяця, то з бензином А-95 це буде набагато складніше.

Про це заявив керівний директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський.

– Якщо не буде непередбачених обставин, то питання із дизелем вирішиться протягом місяця. Але з 95-им бензином ситуація складніша. Насамперед його потрібно знайти та купити, а вже потім завезти в Україну. Зараз у Європі дефіцит бензину, і ґрунтуючись на стані ринку, на розв’язання проблеми потрібно понад місяць. Але щодня є позитивна динаміка, ввозимо до України дедалі більше, – сказав Пивоварський.

Директор WOG Holding BV додав, що у більшості країн, де йде війна, пального взагалі немає.

Зараз дивляться

На тлі скасування регулювання цін на паливо на АЗС з боку держави вартість пального помітно зросла. У середньому ціни злетіли на 10-15 грн. Це необхідно через збільшення вартості логістики.

Все через дефіцит пального, через яке на заправках утворюються величезні багатогодинні черги, а на деяких станціях у бак нічого заливати. Проблема бере свій початок із кінця квітня, і на сьогодні пальне поступово з’являється на АЗС.