Конфіскація авто у водіїв напідпитку працюватиме набагато краще, ніж високі штрафи. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було прийнято умовний закон про конфіскацію авто у п’яних водіїв із подальшою передачею транспорту на потреби військовим. Таке рішення помітно знизило кількість водіїв-порушників, які практикували їзду напідпитку.

– З поступовою нормалізацією ситуації у деяких регіонах почала зростати кількість нетверезих водіїв. Законопроєкт про конфіскацію авто зараз потрібний. Це допоможе нормалізувати ситуацію на дорозі, а працювати це буде краще за збільшені штрафи, – заявив Денисенко.

17 травня було зареєстровано законопроєкт №7382, який дозволить правоохоронним органам конфіскувати транспорт у п’яних водіїв та передавати його військовим, поліції та іншим державним структурам.

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Такі зміни діятимуть в умовах воєнного стану, хоч сам законопроєкт викликає деякі питання. Наприклад, як вирішуватиметься питання про конфіскацію авто, якщо за кермом був не власник транспорту.

Минулого тижня також відновили свою роботу камери фіксації ПДР на дорогах України. До початку війни таких систем по всій країні було 270, а зараз працює лише 128 датчиків. У поліції зазначили, що система передачі даних щодо правопорушників під надійним захистом.