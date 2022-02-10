У Верховній Раді хочуть збільшити штрафи водіям. Законопроєкт уже зареєстрували, і якщо його ухвалять, власників люксового транспорту будуть нести підвищену відповідальність.

Йдеться про законопроєкт №7026 і він стосується водіїв елітних авто.

Під поняття елітного транспортного засобу потраплять усі автомобілі, чия середньоринкова вартість перевищить 375 розмірів мінімальних зарплат – на сьогодні це $85 тис.

Вартість транспортного засобу визначатиметься Міністерством економіки України за спеціальною методикою, яку утвердить Кабмін. Ціни до 1 лютого кожного року розміщуватимуть на офіційному сайті Мінекономіки.

Так, можливі зміни до закону збільшать штрафи за такі адміністративні порушення:

експлуатація авто з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин;

порушення правил керування транспортним засобом, ременями безпеки та шоломами;

невідповідність ідентифікаційних номерів із записами у реєстраційних документах;

перевищення швидкості руху, проїзд на червоний та порушення інших правил дорожнього руху;

невиконання водіями вимог про зупинку та втечу з місця ДТП;

порушення правил руху через залізничні переїзди;

порушення правил дорожнього руху з тяжкими пошкодженнями транспортних засобів, вантажу, автомобільних шляхів, вулиць та майна;

керування авто без посвідчення водія;

їзда у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

У 10 разів збільшать штрафи за правопорушення у сфері забезпечення безпеки ПДР. Штрафи збільшать удвічі за використання технічно несправного транспорту та за підробку ідентифікаційних номерів.

Наприклад, сьогодні за перевищення швидкості в населених пунктах на понед 20 км/год передбачено штраф у розмірі 340 грн. Власник елітного авто заплатить штраф у розмірі 3 400 грн. Якщо за їзду без прав штрафують на 3 400 грн, то власників люксового транспорту – на 34 тис. грн. Проїзд на червоний – 510 грн, але для власників дорогих авто – 5 100 грн.

Якщо Рада ухвалить законопроєкт, і його підпише президент, документ набуде чинності вже на початку наступного року – 1 січня 2023 року.

Так, на початку 2022 року українські водії активно порушували правила ПДР, за що отримали понад 322 тис. ухвал. Якщо кожен власник авто сплатить свій штраф, то загальна сума досягне 180 млн грн — на сьогодні сплачено понад 68% ухвал.