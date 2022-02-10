В Верховной Раде хотят повысить штрафы водителям. Законопроект уже зарегистрировали, и если его примут, владельцев люксового транспорта будут нести повышенную ответственность.

Речь идет о законопроекте №7026, и он касается водителей элитных авто.

Под понятие элитного транспортного средства попадут все автомобили, чья среднерыночная стоимость превысит 375 размеров минимальных зарплат — на сегодня это $85 тыс.

Стоимость транспортного средства будет определяться Министерство экономики Украины по специальной методике, которую утвердит Кабмин. Цены до 1 февраля каждого года будут размещать на официальном сайте Минэкономики.

Так, возможные изменения в законе увеличат штрафы за следующие административные нарушения:

эксплуатация авто с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ;

нарушение правил управления транспортным средством, ремнями безопасности и шлемами;

несоответствие идентификационных номеров с записями в регистрационных документах;

превышение скорости движения, проезд на красный и нарушение остальных ПДД;

невыполнение водителями требований об остановке и побег из места ДТП;

нарушение правил движения через железнодорожные переезды;

нарушение ПДД с тяжкими повреждениями транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц и имущества;

управление авто без водительского удостоверения;

езда в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

В 10 раз увеличат штрафы за правонарушения в сфере обеспечения безопасности ПДД. Штрафы увеличат вдвое за использование технически неисправного транспорта, а также за подделку идентификационных номеров.

Например, на сегодня за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 грн. Владелец элитного авто заплатит штраф в размере 3 400 грн. Если за езду без прав штрафуют на 3 400 грн, то владельцев люксового транспорта — на 34 тыс. грн. Проезд на красный — 510 грн, но для владельцев дорогих авто — 5 100 грн.

Если Рада примет законопроект, и его подпишет президент, документ вступит в силу уже в начале следующего года — 1 января 2023 года.

Так, в начале 2022 года украинские водители активно нарушали правила ПДД, за что получили более 322 тыс. постановлений. Если каждый владелец авто оплатит свой штраф, то общая сумма достигнет 180 млн грн — на сегодня оплачено более 68% постановлений.