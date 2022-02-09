2021 року українці купили понад 600 тис. вживаних авто за кордоном. Експерти з’ясували, які моделі легковиків із пробігом найчастіше купували в Європі та США у 2021 році.

Так, якщо брати загальну статистику цих двох регіонів, то найпопулярнішим автомобілем став Volkswagen Passat. Автомобіль особливо цінується як у США, так і у Європі.

Якщо говорити про вторинний ринок ЄС, то на першому місці Golf із 25 тис. купівель. На другому – чеський Skoda Octavia з майже 24 тис. реєстрацій. Замикають трійку лідерів Passat – майже 24 тис. авто.

До десятки найпопулярніших авто в Україні з Європи потрапили:

4. Renault Megane – 19,5 тис. авто;

5. Renault Scenic – 12,8 тис. авто;

6. Opel Zafira – 12,3 тис. авто;

7. Opel Astra – 11,6 тис. авто;

8. Ford Focus – 10 тис. авто;

9. Skoda Fabia – 9,8 тис. авто;

10. Audi A4 – 8,2 тис. авто.

Рейтинг авто зі США дещо відрізняється – найпопулярнішим ввезеним легковиком став Volkswagen Jetta – 7,2 тис. реєстрацій. Друге місце за Volkswagen Passat – 6,8 тис. авто. Замикає трійку лідерів Ford Fusion – 6,6 тис. реєстрацій.

Рейтинг найпопулярніших підтриманих авто зі США виглядає так:

4. Ford Focus – 6,3 тис. авто;

5. Ford Escape – 4,8 тис. авто;

6. Dodge Journey – 4,1 тис. авто;

7. Nissan Rogue – 3,5 тис. авто;

8. Jeep Compas – 3,3 тис. авто;

9. Jeep Cherokee – 3,2 тис. авто;

10. Ford Fiesta – 2,8 тис. авто.

Також українці активно купували автомобілі не лише у Польщі та США. Наприклад, мав попит і ринок Німеччини.