У січні 2022 року українським водіям виписали понад 322 тис. постанов. Якщо кожен власник авто сплатить свій штраф, то загальна сума досягне 180 млн грн – на сьогодні оплачено понад 68% постанов.

Так, найчастіше українців штрафували за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год – 221 тис. постанов на суму 38 млн грн. Для порівняння, у січні водіїв штрафували 1 869 разів за їзду без посвідчення водія на суму в 38 млн грн.

З 25 січня на вулиці виїхали патрульні автомобілі-фантоми. За їхніми даними, найчастіше порушують водії легкових авто – 93% від усієї кількості. Рекордсменом стала водійка Range Rover – лише за тиждень вона отримала 8 штрафів на 2 720 грн.

Статистика показала, що найчастіше порушують ПДР чоловіки – понад 139 тис. штрафів. Жінки отримали менше постанов — понад 76 тис.

Власники яких авто порушували найчастіше? Перше місце за водієм вантажного DAF XF 105 – 23 порушення у розмірі 7 820 грн. Друге місце за Audi A3 – 20 порушень на суму 6 800 грн. Замикає трійку лідерів власник Mercedes-Benz GLE 350D – 18 порушень на 6 460 грн.

Втім, столичним водіям не позаздриш – Київ увійшов до трійки міст світу з найбільшими заторами. Нас обігнав лише Стамбул та Москва. Так, у рейтинг також потрапив Харків, Одеса та Дніпро – всі вони розташовані у топ-25 списку з понад 400 містами.