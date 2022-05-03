В Україні тимчасово скасували один зі штрафів для водіїв. Тепер поліція не каратиме за вимкнені ходові вогні та ближнє світло за межами міст та сіл.

Річ у тому, що з 1 травня набула чинності “літня” редакція ПДР України.

Йдеться про пункт 9,8 ПДР України – у ньому написано про необхідність постійно увімкненого ближнього світла поза населеними пунктами в період з 1 жовтня по 1 травня. Це необхідно для поліпшення видимості учасників дорожнього руху в умовах короткого світлового дня.

Тепер водії можуть не боятися за штраф у розмірі 425-510 гривень у разі їзди з вимкненим ближнім за межами міст та сіл.

Крім тимчасового скасування штрафу, у період воєнного часу українцям спростили процес отримання посвідчення водія. Відновити або отримати права можна без медичної довідки. Щоб відновити документи, необхідно звернутися до найближчого сервісного центру, надавши лише паспорт або ІПН.

Також у СЦ МВС відновили здачу практики та теорії для отримання категорій для керування різним транспортом. Зараз в Україні є переважна більшість центрів, які розташовані на відносно безпечній території нашої країни.