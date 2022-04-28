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В Україні спростили процес отримання прав на період воєнного стану

28 Квітня 2022, 15:02
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
водійські права, посвідчення водія
Джерело: Depositphotos

Міністерство внутрішніх справ спростило процес отримання водійських посвідчень у сервісних центрах під час воєнного стану.

За словами начальника Головного сервісного центру МВС України Євгена Мойсеєнка, відновити чи обміняти водійське посвідчення тепер можна без медичної довідки.

– З початком війни велика кількість людей втратила свої документи, і послуга відновлення посвідчення водія стала однією з найзапитуваніших. Ми ініціювали зміни, які були ухвалені урядом, і забезпечили відновлення посвідчення водія без медичної довідки на період воєнного стану, – сказав він.

Таким чином для відновлення водійського посвідчення достатньо звернутися до будь-якого сервісного центру, надавши лише паспорт та ідентифікаційний код.

Також у сервісних центрах МВС відновили складання теоретичних і практичних іспитів для всіх категорій водіїв, значно спростивши їх.

– Розуміючи складний стан на дорогах та наявність блокпостів, ми змінили маршрути для складання практичних іспитів, погодивши ці маршрути з військовими адміністраціями. Загалом екзаменація відбувається у 19 областях та місті Києві. Також ми спростили процедуру складання практичних іспитів на період воєнного стану. Водіям легкових автомобілів, загально запитувана категорія В, зараз достатньо успішно скласти іспит на шляхах загального користування, – розповів Мойсеєнко.

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Теги
Водійські права, МВС, Посвідчення водія
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