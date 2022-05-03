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Штрафовать не будут: в Украине заработали “летние” ПДД

3 мая 2022, 17:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Штрафовать не будут: в Украине заработали “летние” ПДД
Источник: Pexels

В Украине временно отменили один из штрафов для водителей. Теперь полиция не будет наказывать за выключенные ходовые огни и ближний свет за пределами городов и сел.

Все дело в том, что с 1 мая вступила в силу “летняя” редакция ПДД Украины. 

Речь идет об пункте 9,8 ПДД Украины — в нем написано о необходимости постоянно включенный ближний свет фар вне населенных пунктов в период с 1 октября по 1 мая. Это  необходимо для улучшения видимости участников дорожного движения в условиях короткого светового дня. 

Теперь водители могут не бояться за штраф в размере 425-510 гривен в случе езды с выключенным ближним светом за пределами городов и сел. 

Помимо временной отмены штрафа, в период военного времени украинцам упростили процесс получения водительского удостоверения. Теперь восстановить или получить права можно без медицинской справки. Чтобы восстановить документы, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр, предоставив только паспорт или ИНН.

Также в СЦ МВД возобновили сдачу практики и теории для получения категорий для вождения различного транспорта. Сейчас в Украине доступно подавляющее большинство центров, которые расположены на относительно безопасной территории нашей страны.

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Теги
Автомобилисты, ПДР, штрафи
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