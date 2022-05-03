У період нульового розмитнення в Україну ввезли понад 29 тис. авто. Статистикою поділилася нардеп Олена Шкрум.

Своєю заявою вона розвіяла міфи про зловживання пільгами на ввезення авто. У мережі з’являлися чутки про завезення елітних моделей, а також про величезні затори, які перешкоджають доставлянню гуманітарного вантажу в Україну.

Надана чиновником статистика показала, що 16 793 авто із загальної кількості мали вартість менш ніж 100 тис. грн. Іншими словами, за нульовим розмитненням у більшості випадків ввозили бюджетний транспорт.

11 406 машин – вартістю від 100 до 500 тис. грн. Частина їх пішла на армію, адже пікап у хорошому стані коштує близько $5 тис.

Усього 760 авто мають вартість від 500 тис. до 1 млн грн., а 196 одиниць транспорту – від 1 млн до 2 млн грн.

За даними нардепа, люксових та елітних авто ввезли лише 40 одиниць – їхня вартість перевищує 2 млн грн. Йдеться про BMW, Lexus, Audi, Cadillac та Mercedes-Benz.

– Окей, у цьому випадку пряма економія – завести дорогу машину без сплати податків. Жодного відношення до війни. Але дозволено законом. І це лише 40 кейсів у країну, – додала Шкрум.

Народний депутат вважає, що нульове розмитнення для авто вартістю нижче 200 тис. має залишатися і після закінчення війни, адже українці купують авто за $3 тис. не від хорошого життя – це життєва потреба в умовах війни.