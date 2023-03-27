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Штрафу не уникнути: чи можна їздити на євробляхах в умовах війни

27 Березня 2023, 16:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle Станіслав Бучацький автомобільний експерт
Авто
Джерело: Depositphotos

В Україні в умовах війни для водіїв зробили низку винятків і змін у законі – у більшості випадків вони створені для полегшення життя власникам авто. Приміром, період нульового розмитнення допоміг українцям ввезти авто за низькими цінами. Однак деякі обмеження залишилися в силі, й це стосується євроблях.

Чи можна їздити на євробляхах в умовах війни – відповів автомобільний експерт Станіслав Бучацький.

– З листопада 2018 року в Україні такими автомобілями заборонено користуватися під загрозою великого штрафу. Близько 170 тис. грн штрафу, якщо транспорт ввіз іноземець, а користується євробляхою українець, – заявив Станіслав.

Утім, їздити на євробляхах в умовах війни можна тільки у двох випадках, але вони не підходять для звичайних водіїв.

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– Українець має офіційно жити за кордоном і стояти на консульському обліку. Якщо він на постійному консульському обліку, то, як нерезидент країни, може заїхати в Україну на термін до року. Якщо він на тимчасовому консульському обліку, то до 60 днів, – додав Бучацький.

Тож, відповідь на запитання, чи можна їздити на євробляхах в умовах війни – ні, не можна.

Також в Україні є й вікові обмеження для керування транспортом. Чи можна в Україні здати на права в 16 років і водити авто – дізнавайтеся на Фактах ICTV.

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