В Украине в условиях войны для водителей сделали ряд исключений и изменений в законе — в большинстве случаев они созданы для облечения жизни владельцам авто. К примеру, период нулевой растаможки помог украинцам ввезти авто по низким ценам. Однако некоторые ограничения остались в силе, и это касается евроблях.

Можно ли ездить на евробляхах в условиях войны — дал ответ автомобильный эксперт Станислав Бучацкий.

— С ноября 2018 года, в Украине такими автомобилями запрещено пользоваться под угрозой большого штрафа. Около 170 тыс. грн штрафа, если транспорт ввез иностранец, а пользуется евробляхой украинец, — заявил Станислав.

Впрочем, ездить на евробляхах в условиях войны можно только в двух случаях, но они не подходят для обычных водителей.

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— Украинец должен официально жить за границей и стоит на консульском учете. Если на постоянном консульском учете, то, как нерезидент страны, может заехать в Украине на срок до года. Если он на временном консульском учете, то до 60 дней, — добавил Бучацкий.

Поэтому, ответ на вопрос, можно ли ездить на евробляхах в условиях войны — нет, нельзя.

Также в Украине есть и возрастные ограничения для управления транспортом. Можно ли в Украине сдать на права в 16 лет и водить авто — узнавайте на Фактах ICTV.