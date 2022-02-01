Украинский военный разведчик Пилигрим рассказал, что делать с автомобилем на случай экстремальной ситуации — это может быть даже катаклизм. Так, по мнению ветерана и тренера украинских спецназовцев, в первую очередь нужно иметь при себе тревожные рюкзачки со всем необходимым, даже если город удастся покинуть на автомобиле.

— Даже если в машине все есть для поездки, обязательно должны быть и тревожные рюкзачки. Вы попадете в пробку в городе, на выезде и с города, и даже на трассе. Аварии точно будут, и можно съехать на авто на обочину, взять рюкзаки и продолжить путь, — заявил разведчик.

Впрочем, в автомобиле также должно быть все, что пригодится и является жизненно необходимым для длительной поездки или выживания. Четырехколесный транспорт поможет преодолеть значительное расстояние, а также послужит как личный сейф, холодильник, и даже место для работы или ночлега.

В первую очередь, нужно позаботиться об авто — купить инструменты, запчасти и тент. Так транспорт прослужить значительно дольше, и на случай поломки не придется его оставлять в неизведанной местности.

Также нужно припастись вещами для себя и членов семьи — это аптечка, еда, вода, второй комплект одежды, включая теплую, палатки и спальные мешки.

Более подробно о том, как собрать автомобиль для экстремальных условий — читайте в материале Фактов ICTV.