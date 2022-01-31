Автомобіль – ідеальний транспорт не тільки для пересування містом, але й чудовий помічник на випадок тривалих подорожей чи надзвичайних ситуацій. Чотириколісний транспорт допоможе подолати значну відстань, а також слугуватиме як особистий сейф, холодильник, і навіть місце для роботи або ночівлі.

В ідеалі – мати великий автомобіль, який має всі необхідні характеристики для подолання великих дистанцій в екстремальних умовах. Однак за необхідності оснастити можна навіть звичайний сімейний транспорт.

Усі речі продаються у відкритому доступі, головне – звертати увагу на їхню якість. Дорога буває непередбачуваною, тому вони можуть врятувати життя.

Речі для обслуговування авто

Інструкція для ремонту авто та набір інструментів – на випадок, якщо транспорт зламається. Сюди можна додати домкрат для авто, і навіть запчастини для транспорту – наприклад, свічки запалювання та АКБ. Варто взяти те, що найчастіше зазнає ламання.

Якщо автомобіль застрягне — у деяких випадках допоможе лебідка. Туди треба взяти й рукавички – щоб не забруднитись чи не мерзнути на вулиці.

Звичайно, автомобіль без палива далеко не проїде — прикро залишитися без автомобіля через порожній бак. Для цього потрібно скористатися каністрами – залежно від “ненажерливості” автомобіля потрібно визначитися з їх кількістю. Рекомендується заправити не менше двох 20-літрових каністр необхідним паливом.

Технічні рідини також варто прихопити — олію, антифриз, гальмівну рідину, трансмісійне мастило, дистильовану воду.

Якщо необхідно залишатися непоміченим, можна придбати тент, який не тільки закриває транспорт, але й стане додатковим місцем для ночівлі. Він може врятувати від дощу, снігу та іншої негоди, і при цьому не привертати до себе увагу.

Речі для пасажирів

Автомобільна аптечка – обов’язковий атрибут для українського водія. Краще придивитися до варіантів із величезною кількістю предметів усередині – зайвими вони не будуть.

Також не варто забувати й про їжу – краще взяти ту, що не псується і легко готується. В ідеалі – місячний запас сублімованої їжі на кожного члена сім’ї. Каші швидкого приготування потрібно лише залити гарячою водою. Вода не менш важлива за їжу — потрібно взяти двотижневий запас для кожного члена сім’ї. Про всяк випадок можна придбати фільтри для води та засоби для знезараження. До цього потрібно взяти складаний посуд — тарілки, вилки, ложки, склянки й так далі.

Одяг також важливий — краще відразу підготувати рюкзак із запасом відповідного одягу. У холодну пору до списку необхідно додати термобілизну та інші предмети, які захистять від морозів і вітрів.

У рюкзак можна додати й запасне взуття – бажано те, що не промокає і не розклеїться після початку експлуатації.

Якщо смартфони та GPS-навігатори розрядяться – на допомогу прийдуть карти та атлас автошляхів для орієнтування в місцевості. Таку цінну інформацію краще захистити від води – можна покласти у вакуумний пакет або заламінувати.

Про всяк випадок краще взяти із собою запас міцної мотузки та невеличку сокиру. Багато місця вони не займають, але зайвими також не будуть.

Якщо сім’я велика і в авто переночувати не зможе, варто придивитися до наметів. Спальні мішки обов’язково потрібні всім членам сім’ї – прогрівати автомобіль усю ніч не варіант.

Головне у разі виникнення екстрених ситуацій — зберігати холодну голову та продумувати свої дії.

Це все чудово поєднується зі списком особистих речей, які потрібно покласти в тривожну валізку.