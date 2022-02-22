Що більше на дорозі автомобілів, то складніше контролювати безпеку. Водій повинен бути готовим до будь-якої ситуації на дорозі та повністю сконцентрованим на керуванні авто.

Але у мегаполісах і на трасах з кожним днем ​​все більше ДТП, і всі вони трапляються через безліч причин. У деяких випадках учасники дорожньої пригоди потребують допомоги водіїв та пішоходів.

Факти ICTV дізналися в адвоката Івана Казачука, що робити, якщо ви стали свідком ДТП.

Насамперед потрібно викликати швидку і поліцію на місце події, і за можливості надати першу домедичну допомогу постраждалим, якщо вона знадобиться. У кожному авто має бути аптечка, яка може навіть урятувати життя.

Наступний крок – фіксація деталей події на смартфон – для цього чудово підійдуть фото та відео. Це рекомендується робити в очікуванні швидкої або поліції, коли всі учасники ДТП будуть у відносній безпеці. Дуже важливо залишити якнайменше слідів на місці пригоди, щоб спростити роботу поліції.

У ДТП дуже важливими є свідки, які допоможуть відтворити хронологію подій. Не варто йти одразу після приїзду правоохоронних органів.

– Після приїзду поліції потрібно надати їм повну інформацію про обставини ДТП, а також залишити свої контактні дані, – запевняє Іван.

Бувають випадки, коли учасники події не зможуть самостійно розповісти про те, що сталося, через психологічний стрес – у таких випадках без допомоги свідків не обійтися.

Від ДТП не застрахований ніхто – взимку на автомобілі часто падають бурульки та сніг з дахів, а під час сильних вітрів – дерева та навіть сміття. Що робити, якщо на авто впало дерево – читайте на Фактах ICTV.