Як призначити належного користувача авто в Україні – інструкція

Якщо виникла ситуація, коли підлеглим або друзям потрібен транспортний засіб для роботи або з інших причин, тоді власник машини має можливість призначити належного користувача авто в Україні.

Якщо водій порушить правила дорожнього руху за кермом автівки, тоді саме він нестиме відповідальність. Власник машини або керівник юридичної особи не отримає штраф, коли офіційно надає транспорт у тимчасове користування.

Що для цього потрібно зробити? Призначте людину, яка матиме право на законних підставах кермувати вашим автомобілем.

Хто такий належний користувач

Це людина, яка офіційно користується не своїм автомобілем. Цю послугу може замовити власник машини та громадянин, який надалі перебуватиме за кермом.

Призначити відповідальну особу можна навіть вдома чи в будь-якому іншому місці, щоб у разі автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху штрафи надходили водію, а не власнику машини.

Інструкція – що треба зробити

Зайдіть в Електронний кабінет водія за допомогою державної системи дистанційної ідентифікації. Знайдіть послугу Керування належним користувачем та оберіть її.

Введіть VIN-код машини, яку ви офіційно хочете передати у користування. Перевірте коректність даних про автомобіль, які автоматично згенерує система.

Оберіть одну з підстав для належного користування автівкою, наприклад, дозвіл власника або довіреність на право користування.

Напишіть електронну пошту та мобільний телефон власника транспортного засобу. Перевірте зазначені дані та додайте відскановану копію документа, який надасть підставу для користування автівкою.

Підпишіть електронну заяву за допомогою цифрового підпису. Власник авто має надати свою згоду: він отримає повідомлення на вказаний e-mail з онлайн-заявою людини, якій надають можливість стати належним користувачем, та повинен перейти за посиланням.

Після погодження електронних документів заявку має підтвердити оператор у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України. В Електронному кабінеті водія можна відстежити, на якому етапі розгляд документів.

Обов’язкові умови

Для кермування транспортом на законних підставах необхідна згода як власника автомобіля, так і належного користувача.

Якщо немає можливості виконати процедуру через е-кабінет водія, тоді обом особам потрібно звернутися з пакетом документів у територіальний центр МВС.

У Патрульній поліції наголосили, щоб власники автівок заздалегідь подумали про призначення належного користувача (на підтвердження необхідний час) та попередили водія про дотримання правил дорожнього руху.