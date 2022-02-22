Чем больше на дороге автомобилей, тем сложнее контролировать безопасность. Водитель должен быть готов к любой ситуации на дороге и полностью сконцентрирован на управлении авто.

Но в крупных мегаполисах и на трассах с каждым днем все больше ДТП, и все они происходят из-за множества причин. В некоторых случаях участники дорожного происшествия нуждаются в помощи проезжающих водителей и пешеходов.

Факты ICTV узнали у адвоката Ивана Казачука, что делать, если вы стали свидетелем ДТП.

В первую очередь, нужно вызвать скорую и полицию на место происшествия, и по возможности предоставить первую домедицинскую помощь пострадавшим, если она понадобится. В каждом авто должна быть аптечка, которая может даже спасти жизнь.

Следующий шаг — фиксация деталей происшествия на смартфон — для этого отлично подойдут фото и видео. Это рекомендуется делать в ожидании скорой или полиции, когда все участники ДТП будут в относительной безопасности. Очень важно оставить как можно меньше следов на месте происшествия, чтобы упростить работу полиции.

В ДТП очень важны свидетели, которые помогут воссоздать хронологию событий. Не стоит уходить сразу после приезда правоохранительных органов.

— После приезда полиции нужно предоставить им полную информацию об обстоятельствах ДТП, а также оставить свои контактные данные, — уверяет Иван.

Бывают случаи, когда участники происшествия не смогут самостоятельно рассказать о произошедшем из-за психологического стресса — в таких случаях без помощи свидетелей не обойтись.

От ДТП не застрахован никто — зимой на автомобили часто падают сосульки и снег с крыш, а во время сильных ветров — деревья и даже мусор. Что делать, если на авто упало дерево — читайте на Фактах ICTV.