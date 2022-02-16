З кожним роком в Україні помітно зростає кількість водіїв на дорогах. Стоянки в мегаполісах майже завжди забиті, а затори все більші. І хоча місцева влада робить усе, щоб водіям було комфортно, від деяких ситуацій вони не можуть уберегти.

Наприклад, на автомобіль може впасти дерево чи бурульки з даху. Сильний вітер, дощ, різка зміна температури — все це може пошкодити автомобіль у той чи той спосіб.

Що робити у таких випадках? До кого звертатись по допомогу? Хто винен у ситуації та чи можна отримати компенсацію?

Факти ICTV дізналися в адвоката Івана Казачука, що робити, якщо на автомобіль впало дерево.

Так, насамперед Іван порадив викликати поліцію та зафіксувати пригоду. Бажано зняти автомобіль на смартфон – фото чи відео. Потрібно залишити якнайменше слідів після себе — не чіпати гілки та не намагатися скинути з транспорту частини дерева.

Також непогано подбати про свідків, що підтвердять процес отримання механічних пошкоджень авто.

Після того, як поліція зафіксує факт пригоди, Іван назвав наступний необхідний крок.

– Потрібно звернутися із запитом до органу місцевого самоврядування, щоб дізнатися, хто є балансоутримувачем ділянки, де впало дерево, і вже з балансоутримувача вилучати кошти за пошкодження авто, – заявив адвокат.

Судовий процес може помітно затягнутися. Проводитимуться різні експертизи щодо території, де впало дерево, і хто за неї відповідає. Щоб з’ясувати, яку суму вимагати як компенсацію, необхідно провести експертизу розміру збитків.

Іван запевняє – кожна ситуація унікальна, і універсального розв’язання проблеми немає. Так, можна отримати компенсацію за пошкоджений транспорт, а в деяких випадках ремонт авто доведеться здійснювати власним коштом.