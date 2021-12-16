С приходом зимы на улицах городов Украины начали появляться снег, гололед и слякоть. Водить автомобилем становится гораздо сложнее с технической точки зрения, не говоря уже о необходимых навыках.

Патрульная полиция Киевской области напомнила украинцам, что делать в случае ДТП. Подробная инструкция появилась на официальной странице правоохранительных органов.

В первую очередь, нужно немедленно остановить транспортное средство. Это поможет избежать потенциальных травм или дополнительного вреда транспорту или другим участникам дорожного движения.

Затем необходимо уведомить других водителей о происшествии — нужно включить аварийную сигнализацию, а также установить знак аварийной остановки. Это позволит автолюбителям среагировать на происшествие и замедлить ход, или же сменить траекторию движения.

Дальше — позаботиться о пострадавших. Нужно оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, а также вызвать скорую.

Если помочь или вызвать бригаду невозможно, нужно отвезти пострадавшего в ближайшую больницу, предварительно зафиксировав расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки.

После транспортировки пострадавшего для лечения, нужно указать свою фамилию и номерной знак транспортного средства, а позже — вернуться на место ДТП.

Стоит напомнить, что в случае ДТП нужно позвонить по номеру 102 и сообщить о происшествии. При возможности — записать имена и адреса проживания свидетелей, пока полицейские в пути.

Попытаться оставить нетронутыми как можно больше следов происшествия, а также сделать объезд места ДТП.

До проведения медосмотра нужно отказаться от употребления алкоголя, наркотиков и лечебных препаратов.

Чтобы уменьшить вероятность ДТП, стоит научиться ездить в непогоду. О том, как правильно водить авто в гололед — читайте в материале Фактов ICTV.