Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький поділився статистикою ДТП в Україні за 2021 рік. Він також вказав на ефективність систем автофіксації порушень правил дорожнього руху.

За даними поліції, за 10 місяців цього року було зафіксовано понад 150 тис. ДТП. У понад 20 тис. випадках є постраждалі або загиблі. Проте Білошицький зазначив, що цього року статистика має позитивні зміни.

– Спостерігається позитивна динаміка у порівнянні з попереднім роком – кількість ДТП знизилася на понад 6%. Цього року на дорогах України загинуло 2 592 особи, хоч і показник смертності зменшився на 9%. Цифра залишається кричущою, – заявив Олексій.

У поліції також назвали кількість відпрацьованих дзвінків до 102. За 2021 рік цей показник досяг 4,3 млн випадків. За 10 місяців було складено 4,5 млн адміністративних протоколів.

Також за 2021 рік було зафіксовано понад 113 тис. випадків їзди у стані сп’яніння. Понад 99 тис. людей керувало авто без прав.

Білошицький також відзначив ефективність технології автофіксації порушень ПДР. Наприклад, за цей рік у Харкові вдалося винести понад 120 тис. постанов за допомогою системи КАСКАД. Станом на листопад на території України працює 236 датчиків, які фіксують порушення на дорогах в автоматичному режимі цілодобово.

Вже у 2022 році таких камер стане на 210 більше, а у 2023 році – ще на 100. Крім системи КАСКАД, планується впровадження системи ФАНТОМ, яка зможе фіксувати порушення ПДР у русі. Такі пристрої будуть встановлені на автомобілі, які не виділятимуться у потоці.

Нагадаємо, що раніше Білошицький анонсував розширення можливостей камер на дорогах України. Вже з 2022 року вони фіксуватимуть проїзд на червоний та їзду по зустрічці.