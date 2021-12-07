Одне з найнебезпечніших явищ на дорозі – ожеледиця. З настанням сильних холодів краще уникати їзди на автівці, проте якщо ви все ж таки опинилися за кермом і їдете по льоду, то повинні знати всі тонкощі та що робити в такому випадку.

На дорозі завжди потрібно бути уважним, а під час заморозків – подвійно. Навіть досвідчений водій не може бути застрахований від природних явищ та їхніх наслідків. Як водити автомобіль у ожеледицю – далі в матеріалі.

Перша рекомендація від Державної служби України з надзвичайних ситуацій – витримуйте дистанцію між автомобілями. В ідеалі – вона повинна бути не меншою за подвійну швидкість руху.

Друге правило під час їзди в ожеледицю – дотримуйтесь швидкісного режиму. Як то кажуть – тихіше їдеш, далі будеш. На дорозі ніколи не варто поспішати чи обганяти інших водіїв, 5 хвилин заощадженого часу вам нічого не дадуть, але можуть врятувати життя.

Третя рекомендація – під час їзди не робіть різких маневрів. Зимова їзда потребує підвищеної уваги.

Четверте правило – наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість. Пам’ятайте, що пішохід може впасти на дорозі під час ожеледиці.

Дотримуючись таких простих і зрозумілих порад ви можете уникнути непередбачених обставин, пам’ятайте, що водій відповідає не лише за своє життя, а й за життя інших людей.

До слова, завтра, 8 грудня, у північних, Вінницькій, Черкаській областях прогнозується ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу. Детальніше про погоду на 8 грудня – читайте на Фактах ICTV.