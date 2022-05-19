В Україні змінили порядок визначення вартості ввезених легкових автомобілів для сплати пенсійного збору. Відповідне рішення з’явилося на сайті Кабміну.

Йдеться про постанову № 589. Зміни мають на увазі додавання пункту, за яким вартість автомобіля не може бути нижчою за митну вартість, зазначену в митній декларації.

Згідно з документом, обов’язковий пенсійний збір тепер ґрунтуватиметься на вартості легкового авто, яка вказується в документі про купівлю-продаж, документ передачі власності, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля та інших документів, що підтверджують цю вартість. Завдяки змінам, розмір пенсійного збору не може бути меншим за вказану вартість авто.

Платитимуть податок підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які ввозять авто та реєструють його на українські номери.

Збір ПФУ має на увазі платежі в наступних розмірах від ціни авто:

3% , якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму;

, якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму; 4% , якщо вартість авто перевищує 165, але менше ніж 290 прожиткових мінімумів;

, якщо вартість авто перевищує 165, але менше ніж 290 прожиткових мінімумів; 5%, якщо вартість авто більша за 290 прожиткових мінімумів.

Наразі прожитковий мінімум в Україні встановлений на рівні 2393 грн.

Зараз ринок машин страждає не лише на території нашої країни – на тлі війни з Росією, виробництво авто у Європі впало на 20%. Найбільше постраждала у цьому плані Італія, Франція, Німеччина та Іспанія.