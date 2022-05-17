Під час воєнного стану українці можуть відвідувати автошколу онлайн. Навчання відбуватиметься у застосунках Zoom і Skype.

Про це під час пресконференції Підготовка водіїв та складання теоретичних/практичних іспитів у сервісних центрах МВС за новим порядком повідомив керівник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Євген Мойсеєнко.

– Ми на законодавчому рівні закріпили теоретичну підготовку водіїв за допомогою відеоконференцзв’язку. Це всім відомі застосунки Zoom і Skype. Зараз особам, які навчаються на курсах підготовки водіїв, не потрібно бути в класах, і автошкола може здійснювати підготовку онлайн, – сказав він.

Також Мойсеєнко розповів, що на 20% було скорочено обсяг теоретичної підготовки водіїв. Школи отримали можливість зменшувати години теоретичної підготовки і збільшувати практичної.

– Це було зроблено шляхом ущільнення викладання таких тем, як будова і технічне обслуговування автомобіля, етика водія транспортного засобу. Це дає змогу автошколам зменшити навчальні програми, – додав він.

Ці нововведення діятимуть на період воєнного стану і протягом чотирьох місяців після його завершення.

Раніше ми писали, що під час війни МВС спростило процес отримання водійських посвідчень у сервісних центрах. Зокрема, щоб відновити чи обміняти водійське посвідчення тепер не потрібна медична довідка.