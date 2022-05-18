Виробництво нових автомобілів у Європейському Союзі в квітні впало на 20,6%. Це найбільше падіння, починаючи з початку статистики в 1990 році, крім пандемії Covid-19 в 2020.

Причина падіння виробництва – проблеми з ланцюгами поставок. Нові реєстрації в ЄС у квітні становили 684 тис. Найбільші зниження відбулися в Італії – (-33,0%), Франції – (-22,6%), Німеччині – (-21,5%) та Іспанії – (-12,1%).

Британський автомобільний ринок скоротився на 15,8%.

За перші чотири місяці 2022 року кількість проданих автомобілів становила 2,9 млн. Серед ключових ринків ЄС найбільше падіння спостерігалося в Італії – (-26,5%), за нею йдуть Франція – (-18,6%), Іспанія – (-11,8%), Німеччина – (-9%). Що на 14,4% менше, порівняно з іншими роками, знову ж таки – за винятком пандемії в 2020 році.

Раніше ми писали, що в Україні назріває дефіцит популярних авто, це пов’язано з тим, що немає палива. Така проблема може призвести до нестачі електрокарів.

Навіть преміальні автомобілі Tesla можуть опинитися в дефіциті.