В Украине изменили порядок определения стоимости ввезенных легковых авто для уплаты пенсионного сбора. Соответствующее решение появилось на сайте Кабмина.

Речь идет о постановление № 589. Изменения подразумевают добавление пункта, по которому стоимость автомобиля не может быть ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.

Согласно документу, обязательный пенсионный сбор теперь будет основываться на стоимости легкового авто, которая указывается в документе о покупке-продаже, документе передачи собственности, справки таможенных органов, акта экспертной оценки стоимости автомобиля и других документов, подтверждающих эту стоимость. Благодаря изменениям, размер пенсионного сбора не может быть меньше указанной стоимости авто.

Платить налог будут предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица, которые ввозят авто и регистрируют его на украинские номера.

Сбор ПФУ подразумевает платежи в следующих размерах от цены авто:

3% , если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума;

4% , если стоимость авто превышает 165, но меньше чем 290 прожиточных минимумов;

5%, если стоимость авто больше 290 прожиточных минимумов.

Сейчас прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2393 грн.

Сейчас рынок машин страдает не только на территории нашей страны — на фоне войны с Россией, производство авто в Европе упало на 20%. Больше всего пострадала в этом плане Италия, Франция, Германия и Испания.