В Украине изменили порядок определения стоимости ввезенных легковых авто для уплаты пенсионного сбора. Соответствующее решение появилось на сайте Кабмина.
Речь идет о постановление № 589. Изменения подразумевают добавление пункта, по которому стоимость автомобиля не может быть ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.
Согласно документу, обязательный пенсионный сбор теперь будет основываться на стоимости легкового авто, которая указывается в документе о покупке-продаже, документе передачи собственности, справки таможенных органов, акта экспертной оценки стоимости автомобиля и других документов, подтверждающих эту стоимость. Благодаря изменениям, размер пенсионного сбора не может быть меньше указанной стоимости авто.
Платить налог будут предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица, которые ввозят авто и регистрируют его на украинские номера.
Сбор ПФУ подразумевает платежи в следующих размерах от цены авто:
- 3%, если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума;
- 4%, если стоимость авто превышает 165, но меньше чем 290 прожиточных минимумов;
- 5%, если стоимость авто больше 290 прожиточных минимумов.
Сейчас прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2393 грн.
Сейчас рынок машин страдает не только на территории нашей страны — на фоне войны с Россией, производство авто в Европе упало на 20%. Больше всего пострадала в этом плане Италия, Франция, Германия и Испания.