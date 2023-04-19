Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 155 тис. випадків кермування напідпитку чи під дією інших засобів. Через водіння у стані сп’яніння сталося 909 аварій, у яких загинуло 93 людини, ще 1 180 були травмовані.

Водночас в Україні доволі рідко – фактично це десятки випадків – коли автомобіль конфісковують у нетверезого водія (не плутати із конфіскацією будь-якого майна в умовах воєнного стану).

На початку повномасштабного вторгнення звучали ініціативи конфісковувати автомобілі в нетверезих водіїв і передавати на користь ЗСУ, були спроби створювати навіть спеціальні комісії при військових адміністраціях, які б цим займалися, але це не зовсім законно, тож така процедура не прижилася.

Водночас маємо приклад Латвії, яка змінила своє законодавство і конфісковані авто передає на користь української армії.

Про механізми конфіскації автомобілів у п’яних водіїв Факти ICTV поспілкувалися із першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції України Олексієм Білошицьким та автором законопроєкту № 9076 нардепом Артемом Дмитруком, яким пропонується конфіскація автомобіля після другої поїздки у нетверезому вигляді.

Як це працює зараз

Сьогодні за нетверезе кермування (стаття 130), окрім штрафів, передбачені такі санкції: оплатне вилучення транспортного засобу, якщо спіймали нетверезим за кермом вдруге за рік, і безоплатне – якщо втретє. За пиятику за кермом вперше не передбачається ні оплатне, ні безоплатне вилучення.

– Якщо протягом року особу вдруге виявили у стані алкогольного сп’яніння за кермом, передбачається оплатне вилучення, тобто коли держава вилучає цей транспортний засіб, продає на аукціоні й кошти повертаються власнику. Якщо ж особа втретє протягом року вчиняє таке правопорушення, то передбачається вже безоплатне вилучення такого транспортного засобу, коли власник не отримує нічого з того, тобто це вже фактично втрата майна, – каже перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Причому вилучення автомобілів – нешвидкий процес, оскільки автомобілі конфісковує не поліція, все відбувається в судовому порядку. Судові процедури тривають довго, тим паче під час повномасштабного вторгнення. Тож може йтися лише про десятки таких випадків на рік.

Що пропонують змінити

Законопроєкт № 9076, зареєстрований місяць тому, передбачає зміни до статі 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Автори пропонують підвищити штрафи (мінімальний штраф пропонується у 34 тис. грн, а зараз це – 17 тис.) та запровадити конфіскацію автівки, якщо вдруге за рік зафіксували нетверезим за кермом.

– Коли людину зупиняють у нетверезому стані чи наркотичному, складають протокол, позбавляють права керування на рік, і потім за цей же рік її знову зупиняють в нетверезому стані, тоді документи можуть передавати до суду, і суд уже, відповідно до змін в статті 130, може забирати в людини автомобіль для потреб Збройних сил України, – каже автор законопроєкту народний депутат Артем Дмитрук.

Окрім того, що мета документа – боротьба з нетверезими за кермом, це ще й додатковий інструмент забезпечення автівками фронту та інших Сил оборони, каже автор.

– Ми всі зараз, хто хоч трохи має стосунок до волонтерської діяльності, до допомоги Збройним силам України, розуміємо, що автомобілі – це на фронті розхідний матеріал, вони потрібні завжди. Будь-які: і легкові, і джипи. Багато хто думає, що потрібні лише джипи та пікапи, це не так. Потрібні всі автомобілі, – каже автор.

Водночас вилучення пропонують лише в тому випадку, якщо нетверезий порушник за кермом є і власником автомобіля. Якщо ж автомобіль позичений, належить комусь з інших членів сім’ї чи просто переданий кимось в користування, про вилучення не йтиметься.

– На дорогах наших міст їздять автомобілі, які люди беруть в оренду, можуть взяти просто в когось покататися, і таких варіантів дуже багато. Тому, на жаль, тут сковуються руки, і конфіскація може проводитися, тільки якщо це власність людини, – каже автор.

Як оцінює ідею поліція

У поліції однозначні: під час воєнного стану справді варто було б змінити процедуру вилучення авто в нетверезих водіїв.

– Якщо ми говоримо про те, чи є необхідною така процедура в контексті воєнного стану, то все ж таки тут дуже позитивний, на мою думку, приклад Латвії. Вона внесла зміни до законодавства і, вилучаючи автівки в тих осіб, які кермують у стані сп’яніння, передає їх на користь нашої держави для безпеки й оборони, для Збройних сил. Напевно, і нам можна використати таку практику, хоча ми б мали бути, напевно, першими тут, тому що ми в цьому зацікавлені, – каже Олексій Білошицький.

Тому зміни, які пропонують у новому законопроєкті, доцільні. Але все ж той факт, що конфіскацію дозволятимуть лише якщо за кермом нетверезий власник, варто було б доопрацювати, вважають правоохоронці.

Я б подумав про те, щоб в умовах воєнного стану потрібно більше деталізувати й, можливо, все ж таки вивчити питання вилучення транспортного засобу не тільки у власника. Тому що якщо ми звернемося до поняття “власність” – це ми вже переходимо в таку глибоку юридичну площину – то вона передбачає володіння, користування і розпорядження.

– Якщо власник розпорядився своїм майном так, що передав його комусь, хто може порушувати, наражати на небезпеку себе й інших людей, кермуючи в стані сп’яніння, значить, власник свідомо передав свою власність такій особі і, в принципі, як власник майна може нести відповідальність. Звісно, що це дуже дискусійне питання, але в умовах воєнного стану, я вважаю, потрібно це опрацювати та цю дискусію все ж таки провести, – каже Білошицький.

Зараз законопроєкт на етапі внесення на розгляд комітету. За оцінками авторів, ухвалення займе місяць чи два. За цей час є можливість внести зміни.