С начала полномасштабного вторжения в Украине зафиксировали 155 тыс. случаев вождения в нетрезвом состоянии или под действием других средств. Из-за управления в состоянии опьянения произошло 909 аварий, в которых погибли 93 человека, еще 1 180 были травмированы.

При этом в Украине довольно редко — фактически это десятки случаев — когда автомобиль конфискуют у нетрезвого водителя (не путать с конфискацией любого имущества в условиях военного положения).

В начале полномасштабного вторжения звучали инициативы конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей и передавать ВСУ, были попытки создавать даже специальные комиссии при военных администрациях, которые бы этим занимались, но это не совсем законно, поэтому такая процедура не прижилась.

В то же время есть пример Латвии, которая изменила свое законодательство и конфискованные авто передает в пользу украинской армии.

О механизмах конфискации автомобилей у пьяных водителей Факты ICTV пообщались с первым заместителем начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексеем Белошицким и автором законопроекта № 9076 нардепом Артемом Дмитруком, которым предлагается конфискация автомобиля после второго пьяного вождения.

Как это работает сейчас

Сегодня за нетрезвое управление (статья 130), кроме штрафов, предусмотрены следующие санкции: возмездное изъятие транспортного средства, если поймали нетрезвым за рулем второй раз за год, и безвозмездное – если в третий раз. За пьянство за рулем впервые не предусматривается ни возмездное, ни безвозмездное изъятие.

– Если в течение года личность вторично обнаружили в состоянии алкогольного опьянения за рулем, предусматривается возмездное изъятие, то есть когда государство изымает это транспортное средство, продает на аукционе и деньги возвращает собственнику. Если же лицо третий раз в течение года совершает такое правонарушение, то предусматривается уже безвозмездное изъятие такого транспортного средства, когда владелец не получает ничего из того, то есть это уже фактически потеря имущества, – говорит первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Причем изъятие автомобилей – небыстрый процесс, поскольку автомобили конфисковывает не полиция, все происходит в судебном порядке. Судебные процедуры длятся долго, тем более во время полномасштабного вторжения. Так что речь может идти лишь о десятках таких случаев в год.

Что предлагают изменить

Законопроект № 9076, зарегистрированный месяц назад, предусматривает изменения в статью 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Авторы предлагают повысить штрафы (минимальный штраф предлагается 34 тыс. грн, а сейчас это — 17 тыс.) и ввести конфискацию автомобиля, если второй раз за год зафиксировали нетрезвым за рулем.

— Когда человека останавливают в нетрезвом состоянии или наркотическом, составляют протокол, лишают права управления на год, и потом за этот же год его снова останавливают в нетрезвом состоянии, то тогда документы могут передавать в суд, и суд уже, в соответствии с изменениями в статье 130, может забирать у человека автомобиль для нужд Вооруженных сил Украины, — говорит автор законопроекта народный депутат Артем Дмитрук.

Кроме того, что цель документа — борьба с нетрезвыми за рулем, это еще и дополнительный инструмент обеспечения автомобилями фронта и других Сил обороны, говорит автор.

— Мы все сейчас, кто хоть немного имеет отношение к волонтерской деятельности, к помощи Вооруженным силам Украины, понимаем, что автомобили — это на фронте расходный материал, они нужны всегда. Любые: и легковые, и джипы. Многие думают, что нужны только джипы и пикапы, это не так. Нужны все автомобили, — говорит автор.

В то же время изъятие предлагают только в том случае, если нетрезвый нарушитель за рулем является и владельцем автомобиля. Если же автомобиль одолженный, принадлежит кому-то из других членов семьи или просто передан кем-то в пользование, об изъятии речь не пойдет.

— На дорогах наших городов ездят автомобили, которые люди берут в аренду, которые могут взять просто у кого-то покататься, и таких вариантов очень много. Поэтому, к сожалению, здесь сковываются руки, и конфискация может проводиться, только если это собственность человека, — говорит автор.

Как оценивает идею полиция

В полиции однозначны: во время военного положения действительно стоило бы изменить процедуру изъятия авто у нетрезвых водителей.

— Если мы говорим о том, необходима ли такая процедура в контексте военного положения, то все же здесь очень положительный, по моему мнению, пример Латвии. Она внесла изменения в законодательство и, изымая машины у тех лиц, кто управляет в состоянии опьянения, передает их в пользу нашего государства для безопасности и обороны, для Вооруженных сил. Наверное, и нам можно использовать такую практику, хотя мы должны были быть, наверное, первыми здесь, потому что мы в этом заинтересованы, — говорит Алексей Белошицкий.

Поэтому изменения, которые предлагают в новом законопроекте, целесообразны. Но все же тот факт, что конфискацию разрешат, только если за рулем нетрезвый владелец, стоило бы доработать, считают правоохранители.

Я бы подумал о том, чтобы в условиях военного положения нужно больше детализировать и, возможно, все же изучить вопрос изъятия транспортного средства не только у владельца. Потому что если мы обратимся к понятию “собственность” — это мы уже переходим в такую глубокую юридическую плоскость — то она предполагает владение, пользование и распоряжение.

— Если собственник распорядился своим имуществом так, что передал его кому-то, кто может нарушать, подвергать опасности себя и других людей, управляя в состоянии опьянения, значит, собственник сознательно передал свою собственность такому лицу и, в принципе, как собственник имущества может нести ответственность. Конечно, это очень дискуссионный вопрос, но в условиях военного положения, я считаю, что нужно это проработать и эту дискуссию все же провести, — говорит Белошицкий.

Сейчас законопроект на этапе внесения на рассмотрение в комитет. По оценкам авторов, принятие займет месяц или два. За это время есть возможность внести изменения.