В Україні хочуть посилити відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Відповідний законопроєкт №9076 було зареєстровано у Верховній Раді.

Так, автори документа пропонують внести зміни до статті 130 Адміністративного кодексу. Необхідність посилити відповідальність за керування авто в нетверезому стані ініціатори законопроєкту пояснюють великою кількістю ДТП у 2022 році, серед яких є й ті, де винними були нетверезі водії.

Зокрема, автори документу пропонують збільшити суми штрафів та запровадити конфіскацію транспортних засобів за повторне протягом року керування авто особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Також це стосується водіїв, які перебувають під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції.

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Транспортні засоби, вилучені у таких водіїв, ініціатори законопроєкту пропонують передавати ЗСУ.

Якщо законопроєкт буде затверджено, то перший штраф за керування автомобілем у нетверезому стані залишиться без змін – 17 тис. грн і позбавлення права керування на один рік.

У разі повторного порушення автомобіль конфісковуватимуть, а сума штрафу і права керування ТЗ збільшиться – з 34 до 51 тис. гривень і з трьох до п’яти років відповідно.

Третє порушення тягнутиме за собою штраф не 51 тис. грн, а 68 тис. грн.