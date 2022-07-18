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Прямо з бібліотеки Steam: Tesla навчать запускати тисячі ігор

18 Липня 2022, 14:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Unsplash

Електрокари Tesla зможуть працювати з ігровою бібліотекою Steam. Власники люксових авто від Ілона Маска зможуть грати, не виходячи з транспорту.

Про свої плани глава Tesla розповів у Twitter.

У соцмережі з’явилося відео від власника електрокара, де водій підключається до бортового комп’ютера за допомогою контролера. Як і з консолями, за допомогою геймпада можна запускати ігри – на ролику можна помітити, що без проблем відображається гра Cuphead.

Зараз дивляться

Відео стало популярним у мережі, і на нього звернув увагу Ілон Маск. Він відповів, що це далеко не межа його авто.

– Ми робимо успіхи в інтеграції Steam. Демоверсія роботи ігрової бібліотеки, можливо, покажемо наступного місяця, – заявив мільярдер.

Якщо технічні можливості дозволять запускати ігри зі Steam, це буде величезним плюсом для власників Tesla – тисячі проєктів будуть доступними на величезному екрані всередині авто.

В останні місяці Маск продовжує радувати своїх фанатів – у червні стало відомо, що Tesla навчили визначати ями на дорогах. І хоча об’їжджати ями автомобілі не вміють, електрокари зможуть налаштовувати підвіску, щоб уникати механічних пошкоджень.

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