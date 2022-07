Електрокари Tesla зможуть працювати з ігровою бібліотекою Steam. Власники люксових авто від Ілона Маска зможуть грати, не виходячи з транспорту.

Про свої плани глава Tesla розповів у Twitter.

У соцмережі з’явилося відео від власника електрокара, де водій підключається до бортового комп’ютера за допомогою контролера. Як і з консолями, за допомогою геймпада можна запускати ігри – на ролику можна помітити, що без проблем відображається гра Cuphead.

Did you know your @tesla is a gaming console? My kids love the amazing games on our Tesla. Tesla makes a phone on wheels that gets better overtime. @elonmusk pic.twitter.com/RE56awoOlr

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 15, 2022