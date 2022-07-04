Електрокари Tesla навчили визначати ями на дорогах та підлаштовувати під них підвіску в реальному часі. Це допоможе уникнути пошкоджень транспорту – деформації днища та ходової.

Нова функція з’явилася з останнім оновленням прошивки Tesla – вона допоможе не лише уникнути ремонту, а й у деяких випадках врятувати життя водіїв чи пасажирів.

Щоправда, система реагуватиме не на всі ями – новинка потребує доробок.

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– Транспортний засіб завантажує приблизні дані дорожньої карти, створені автомобілями Tesla, – повідомляється в коментарях оновлення.

Іншими словами, чим частіше електрокари компанії користуються певними дорогами, тим точніше автомобіль може визначати наявність ям та вибоїн. Сама система не працюватиме з автопілотом — водієві доведеться самостійно об’їжджати перешкоди. Від транспорту залежить лише налаштування підвіски.

Раніше Ілон Маск заявляв, що 3D-сканування вже у розробці, але поки що воно не доступне для водіїв.

Останнім оновленням також додали звуковий сигнал для водія – він повідомлятиме про загоряння зеленого сигналу світлофора. Новинка стане в пригоді для тих, хто часто відриває свою увагу від дороги. Однак у Tesla попереджають – водій завжди має самостійно переконатися у безпеці руху.

Наші водії не поспішають завозити електрокари – навіть за період нульового розмитнення українці не хотіли купувати екологічно чистий транспорт. Однак без люксових моделей на бензині не обійшлося – названо найдорожчий автомобіль, завезений за пільгами в Україну. Це Ferrari Roma 2020 року і його вартість $221,4 тис.