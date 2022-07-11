Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Брелок за $175: власники Tesla змушені доплачувати за ключі для авто

11 Липня 2022, 14:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Depositphotos

Власникам Tesla доведеться платити за ключі для електрокара. Аксесуар продаватиметься окремо по $175, і він виглядає як стильний брелок.

Примітно, що автомобілі компанії Ілона Маска не потребують ключів запалювання – Tesla стала однією з перших корпорацій, яка повністю відмовилася від цього аксесуара. Розблокувати автомобіль і запустити його можна за допомогою смартфона, коду пароля на двері, а також відбитком пальців. У відкритті дверей та запуску електромоторів ключ участі не бере.

Однак для тих, хто любить автомобільні брелоки, Tesla пішла назустріч – всього за $175 можна придбати цей аксесуар. Він стане в нагоді, якщо смартфон розрядиться, а пароль згадати не виходить.

Зараз дивляться

З огляду на вартість автомобілів від $45 тис. такий девайс не буде проблемою для власника. Пристрій можна закріпити на ключах від будинку, що вкотре нагадає оточуючим про те, яким люксовим авто керує водій.

Автомобілі Ілона Маска – це не лише гарний аксесуар, але й автомобіль із передовими технологіями. Електрокари Tesla навчили визначати ями на дорогах та підлаштовувати під них підвіску. У компанії заявили, що поки що об’їжджати непередбачені перешкоди авто не буде – це залишиться за водієм. Однак визначення вибоїн дозволить збільшити довговічність транспорту – ремонт днища та підвіски може не знадобитися довгі роки.

Читайте також:
Tesla Model 3Помилка може коштувати життя: автомобілі Tesla гальмують без причини під час руху

Джерело
InsideEVs
Теги
Tesla електрокар
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь