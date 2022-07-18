Электрокары Tesla смогут работать с игровой библиотекой Steam. Владельцы люксовых авто от Илона Маска смогут играть не выходя из транспорта.
О своих планах глава Tesla рассказал в Twitter.
В соцсети появилось видео от владельца электрокара, на котором водитель подключается к бортовому компьютеру с помощью контроллера. Как и с консолями, с помощью геймпада можно запускать игры — на ролике можно заметить, что без проблем отображается игра Cuphead.
Did you know your @tesla is a gaming console? My kids love the amazing games on our Tesla. Tesla makes a phone on wheels that gets better overtime. @elonmusk pic.twitter.com/RE56awoOlr
— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 15, 2022
Видео стало популярным в сети, и на него обратил внимание Илон Маск. Он ответил, что это далеко не предел его авто.
— Мы делаем успехи в интеграции Steam. Демо-версия работы игровой библиотеки возможно покажем в следующем месяце, — заявил миллиардер.
We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.
— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022
Если технические возможности позволят запускать игры со Steam, это будет огромным плюсом для владельцев Tesla — тысячи проектов будут доступными на огромном экране внутри авто.
В последние месяцы Маск продолжает радовать своих фанатов — в июне стало известно, что Tesla научили определять ямы на дорогах. И хотя объезжать ямы автомобили не умеют, электрокары смогут настраивать подвеску, чтобы избегать механических повреждений.