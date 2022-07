Электрокары Tesla смогут работать с игровой библиотекой Steam. Владельцы люксовых авто от Илона Маска смогут играть не выходя из транспорта.

О своих планах глава Tesla рассказал в Twitter.

В соцсети появилось видео от владельца электрокара, на котором водитель подключается к бортовому компьютеру с помощью контроллера. Как и с консолями, с помощью геймпада можно запускать игры — на ролике можно заметить, что без проблем отображается игра Cuphead.

Did you know your @tesla is a gaming console? My kids love the amazing games on our Tesla. Tesla makes a phone on wheels that gets better overtime. @elonmusk pic.twitter.com/RE56awoOlr

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 15, 2022