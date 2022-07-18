Электрокары Tesla смогут работать с игровой библиотекой Steam. Владельцы люксовых авто от Илона Маска смогут играть не выходя из транспорта.

О своих планах глава Tesla рассказал в Twitter.

В соцсети появилось видео от владельца электрокара, на котором водитель подключается к бортовому компьютеру с помощью контроллера. Как и с консолями, с помощью геймпада можно запускать игры — на ролике можно заметить, что без проблем отображается игра Cuphead.

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Did you know your @tesla is a gaming console? My kids love the amazing games on our Tesla. Tesla makes a phone on wheels that gets better overtime. @elonmusk pic.twitter.com/RE56awoOlr — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 15, 2022

Видео стало популярным в сети, и на него обратил внимание Илон Маск. Он ответил, что это далеко не предел его авто.

— Мы делаем успехи в интеграции Steam. Демо-версия работы игровой библиотеки возможно покажем в следующем месяце, — заявил миллиардер.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Если технические возможности позволят запускать игры со Steam, это будет огромным плюсом для владельцев Tesla — тысячи проектов будут доступными на огромном экране внутри авто.

В последние месяцы Маск продолжает радовать своих фанатов — в июне стало известно, что Tesla научили определять ямы на дорогах. И хотя объезжать ямы автомобили не умеют, электрокары смогут настраивать подвеску, чтобы избегать механических повреждений.