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Прототип Tesla Cybertruck со стальными колесами заметили на дорогах

11 апреля 2023, 18:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla

На дорогах США увидели новый прототип долгожданного Tesla Cybertruck. Автомобиль показали с новыми колесами, что вызвало много вопросов у фанатов.

Электрический пикап заметили в очередной раз на улицах Калифорнии, где Tesla создала целый парк для тестирования прототипов своих авто. Обычно машины тестируют уже перед началом производства — Маск хоть и неоднократно переносил сборку, но недавно заявил, что собирать пикап начнут не раньше 2024 года.

Так, новый прототип получил стальные диски — они выглядят очень простыми и точно не вычурными. Также Tesla Cybertruck получил кучу измерительных приборов — похоже, они используются для тестирования подвески и поведения авто на дороге с неровностями. 

Известно, что подобная аппаратура измеряет пятно контакта колеса с дорожным покрытием, а также силы, которые на это влияют.

Напомним, что ранее Маск раскрыл подробности производства Tesla Cybertruck — автомобиль будут собирать на заводе компании в Техасе. Миллиардер добавил, что уже ходил по производственным линиям на фабрике, и добавил, что Cybertruck будет автомобилем будущего.

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