Илон Маск раскрыл подробности о будущем электрическом пикапе Cybertruck. Долгожданный автомобиль будет производиться на заводе Tesla в Остине — это штат Техас.

Walked whole Cybertruck production line at Giga Texas for several hours earlier today – gonna be awesome!

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023