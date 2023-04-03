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Это автомобиль будущего: Маск раскрыл подробности электропикапа Cybertruck

3 апреля 2023, 10:19
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla Cybertruck
Источник: Depositphotos

Илон Маск раскрыл подробности о будущем электрическом пикапе Cybertruck. Долгожданный автомобиль будет производиться на заводе Tesla в Остине — это штат Техас.

— Сегодня в течение нескольких часов ходил по всей производственной линии Cybertruck в Giga Texas, — заявил миллиардер в Twitter.

Илон также заставил фанатов компании порадоваться, процитировав фразу из своего представления Cybertruck в Лос-Анджелесе в 2019 году. Тогда презентация вызвала настоящий ажиотаж.

— Gonna be awesome! — заявил Маск.

Илон добавил, что пикап будет автомобилем будущего. Похоже, Маск собирается выполнить обещание — производство Cybertruck начнется не раньше 2024 года. Сборку авто переносили огромное количество раз — из-за пандемии, дефицита микросхем и многого другого. Похоже, теперь Маск уверен в сроках производства.

— Мы вывели людей из их привычной зоны комфорта и предложили им нечто, что радикально отличается, и на улице это будет выглядеть совершенно иначе. Если вы не привыкли к вниманию, вначале может быть немного сложно, — сказал в январе главный дизайнер автомобилей Tesla Франц фон Хольцхаузен.

Напомним, что недавно хакеры взломали Tesla. Обойти защиту смогли “белые хакеры” из французской компании Synacktiv. Сделать это удалось через интерфейс для управления энергопотребления авто и его аккумуляторов Tesla Powerwall.

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