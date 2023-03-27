Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Хвалений захист не врятував: французькі хакери успішно зламали Tesla

27 Березня 2023, 17:27
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Depositphotos

Хакери успішно зламали захист електрокара Tesla. Це сталося на заході Pwn2Own 2023, де експерти з кібербезпеки показують свою майстерність злому.

Так, обійти захист системи Tesla змогли “білі хакери” з французької компанії Synacktiv. Зробити це вдалося через інтерфейс для управління енергоспоживанням авто та його акумуляторів Tesla Powerwall.

Хакери підтвердили, що змогли взяти контроль над усім автомобілем. Найімовірніше, нею можна віддалено керувати. На щастя, у Tesla є всі шанси виправити цю помилку найближчим часом, оскільки всі дані злому передадуть компанії Ілона Маска.

Зараз дивляться

Примітно, що Tesla останніми роками активно інвестує в кібербезпеку, тож така інформація стане дуже цінною для розробників.

Як нагороду, компанія Synacktiv отримала $100 тис. і новеньку Tesla Model 3.

Втім, все це не наблизить вихід Tesla Cybertruck – на початку 2023 року Маск знову переніс виробництво довгоочікуваного пікапа. Тепер збірка нової моделі авто почнеться не раніше 2024 року. Це вже не перше перенесення створення транспорту.

Читайте також:
Илон МаскTesla допомогла Ілону Маску повернути титул найбагатшої людини у світі

Джерело
Electrek
Теги
Tesla Хакери
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь