Хакери успішно зламали захист електрокара Tesla. Це сталося на заході Pwn2Own 2023, де експерти з кібербезпеки показують свою майстерність злому.

Так, обійти захист системи Tesla змогли “білі хакери” з французької компанії Synacktiv. Зробити це вдалося через інтерфейс для управління енергоспоживанням авто та його акумуляторів Tesla Powerwall.

Хакери підтвердили, що змогли взяти контроль над усім автомобілем. Найімовірніше, нею можна віддалено керувати. На щастя, у Tesla є всі шанси виправити цю помилку найближчим часом, оскільки всі дані злому передадуть компанії Ілона Маска.

CONFIRMED! @Synacktiv successfully executed a TOCTOU exploit against Tesla – Gateway. They earn $100,000 as well as 10 Master of Pwn points and this Tesla Model 3. #Pwn2Own #P2OVancouver pic.twitter.com/W61NasJPAl

— Zero Day Initiative (@thezdi) March 22, 2023