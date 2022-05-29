Продовжуємо нарощувати темпи: голова Закарпатської ОДА про ситуацію з пальним у регіоні

В одній з областей України зникли черги на АЗС. Йдеться про Закарпатську область – про це повідомив голова місцевої ОДА Віктор Микита.

За його словами, із самого початку повномасштабного вторгнення разом із командою та місцевим бізнесом розробили протоколи для реагування на кризові ситуації. Йдеться про збільшення постачання пального з країн ЄС тими компаніями, які займаються імпортом нафтопродуктів. Наразі Закарпатська область стала єдиним регіоном, де немає черг на АЗС.

– Ми забезпечили швидку логістику, проходження кордону та розмитнення, підтримали підприємців на стадії укладання нових та розширення існуючих контрактів. У цей процес залучили дипломатів, з якими у режимі 24/7 вирішували логістичні питання, – додав голова Закарпатської ОВД.

Для цього довелося збільшити кількість вантажівок, що поставляють паливо – з 23 до 43 одиниць транспорту лише за три тижні.

Зараз дивляться

Загальний дефіцит пального в Україні може затягтись. Про це розповів керівний директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський. За його словами, із дизелем ситуація простіше, ніж із бензином. А-95 у Європі потрібно знайти, купити, а потім завезти. Проблема може вирішитись пізніше початку літа, що означає для водіїв подорожчання пального, а також величезні черги на АЗС.