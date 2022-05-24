Як позбутися запаху бензину в салоні та на одязі

Перевозили каністру з бензином у салоні авто, а після цього залишилися плями на одязі та запах? Ми підготували для вас кілька способів, які допоможуть позбутися запаху та плям бензину в салоні авто та на одязі.

Позбавляємося запаху і плям у салоні авто

Сода

Для того, щоб позбутися плями бензину в салоні, необхідно на неї висипати соди. Залиште її на плямі не більше ніж на 24 години. За цей час сода вбере запах бензину і пляму можна буде легко видалити шампунем для чищення салону. Якщо з першого разу запах не зник, спробуйте цей метод ще раз.

Засіб для миття посуду

Нанесіть трохи засобу для миття посуду на пляму бензину, зачекайте хвилин 5-10 і змийте її за допомогою губки або ганчірки. Мийний засіб не тільки розщепить жири, але й прибере запах від бензинової плями.

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Котячий наповнювач

Наповнювач чудово вбирає рідину і запах. Найголовніше в цьому випадку швидко засипати пляму гранулами та залишити їх приблизно на півтори години. Потім зберіть акуратно наповнювач у герметичний пакет і відправте в утилізацію. Зверніть увагу, що наповнювач, що вбере бензин, легко спалахує, тому просто викинути його в смітник не вийде, його обов’язково потрібно правильно утилізувати.

Позбавляємося запаху та плям на одязі

Ручне прання

Позбутися плями бензину допоможе звичайний порошок. Але важливо: брудний одяг не можна прати в машинці, оскільки він може бути зіпсований. Забруднений бензином одяг можна прати лише руками в окремому тазу. Налийте в таз воду та додайте порошок, він має розчинитись. Потім помістіть у воду брудну річ та залиште її замочуватися хвилин на 20. Після цього добре виперіть і прополощіть. Сушити річ найкраще на свіжому повітрі, щоби запах бензину точно зник.

Замість порошку в цьому методі можна використовувати і засіб для миття посуду, але замочувати речі необхідно не менше 40 хвилин.

Суміш із крохмалю

Візьміть одну чайну ложку крохмалю, додайте кілька крапель скипидару та нашатирю, і все змішайте. Зубною щіткою нанесіть суміш на пляму бензину та залиште хвилин на 3-5. Потім можете переходити до звичайного прання з порошком.