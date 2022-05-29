Продолжаем наращивать темпы: глава Закарпатской ОВА о ситуации с топливом в регионе

В одной из областей Украины исчезли очереди на АЗС. Речь идет о Закарпатской области — об это сообщил глава местной ОВА Виктор Микита.

По его словам, с самого начала полномасштабного вторжения вместе с командой и местным бизнесом они разработали протоколы для реагирования на кризисные ситуации.

Речь идет об увеличении поставок горючего из стран ЕС теми компаниями, которые занимаются импортом нефтепродуктов. Теперь Закарпатская область стала единственным регионом, где нет очередей на АЗС.

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— Мы обеспечили быструю логистику, прохождение границы и растаможку, поддержали предпринимателей на стадии заключения новых и расширения существующих контрактов. В этот процесс привлекли дипломатов, с которыми в режиме 24/7 решали логистические вопросы, — добавил глава Закарпатской ОВА.

Для этого пришлось увеличить количество грузовиков, поставляющих топливо — с 23 до 43 единиц транспорта всего за три недели.

Общий дефицит топлива в Украине может затянуться. Об этом рассказал управляющий директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский.

По его словам, с дизелем ситуация проще, чем с бензином. А-95 в Европе нужно найти, купить, а затем завезти. Проблема может решиться позже начала лета, что значит для водителей подорожание горючего, а также огромные очереди на АЗС.