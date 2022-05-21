Дефицит топлива может затянуться: эксперт озвучил новую проблему

Дефицит топлива в Украине может затянуться — если проблему с завозом дизеля можно решить в течение месяца, то с бензином А-95 это будет намного сложнее.

Об этом заявил управляющий директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский.

— Если не будет непредвиденных обстоятельств, то вопрос с дизелем решится в течение месяца. Но с 95-ым бензином ситуация более сложная. В первую очередь, его нужно найти и купить, а уж потом завезти в Украине. Сейчас в Европе дефицит бензина, и основываясь на состоянии рынка, на решение проблемы потребуется больше месяца. Но ежедневно есть положительная динамика, ввозим в Украину все больше, — сказал Пивоварский.

Директор WOG Holding BV добавил, что в большинстве стран, где идет война, топлива вообще нет.

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На фоне отмены регулировки цен на топливо на АЗС со стороны государства, стоимость горючего заметно возросло. В среднем, цены взлетели на 10-15 грн. Это необходимо из-за увеличения в стоимости логистики.

Все из-за дефицита топлива, из-за которого на заправках образуются огромные многочасовые очереди, а на некоторых станциях в бак нечего заливать. Проблема берет свое начало с конца апреля, и на сегодня горючее постепенно появляется на АЗС.