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Продажі нових авто зросли у 8 разів: які легковики купували українці в березні

3 Квітня 2023, 16:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Салон авто
Джерело: Depositphotos

За березень українці придбали 4 511 нових авто – це у 8 разів більше, ніж роком раніше. Утім, у 2022 році був початок повномасштабного вторгнення, тож українці не поспішали купувати транспорт із салону.

За заявою Укравтопром, у березні 2022 року продажі нового транспорту практично призупинилися.

Покращення спостерігається навіть порівняно з минулим місяцем – кількість продажів зросла на 21%.

Зараз дивляться

Абсолютним лідером на ринку нових авто в Україні стала японська компанія Toyota – було продано 648 авто. Друге місце за недорогими й доступними французами – Renault з позначкою в 438 реєстрацій.

Трійку лідерів замикає Volkswagen – було продано 432 авто. Четверте місце за BMW – українці купили 355 авто цього бренду в березні.

П’яте місце в рейтингу нових авто в Україні посіли чехи – Skoda 346 авто.

Примітно, що французький Renault Duster найчастіше приваблював українців у салоні – його купили аж 414 разів. Понад 90% усіх покупок бренду припали якраз на цей бюджетний кросовер.

Утім, багатьом водіям доведеться економити вже цього літа – в Україні повернуть 20% ПДВ на пальне. До цього цей показник становив 7%. На думку голови Фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, зміни не призвели до здешевлення бензину, газу та дизеля, але допомогли трейдерам заробити. Чи призведе ця зміна до подорожчання – поки що невідомо.

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Джерело
Укравтопром
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