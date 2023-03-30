В Украине вернут ПДВ на топливо до 20%: что будет с ценами

В Украине планируют вернуть налог на топливо — это произойдет уже в июле 2023 года. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, который назвал ошибкой снижение налога в условиях войны

Так, ставка ПДВ на топливо уменьшили до 7% вместо обычных 20%, и с июля показатель придет в норму. Чиновник отметил, что это не помогло детенизировать топливный бизнес.

— Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя. Я считаю, что снижение налога никак не повлиял на цену топлива, только на заработок трейдеров, — заявил Гетманцев.

Впрочем, это уже не первые изменения, которые коснутся налогов на бензин, дизель и газ. Осенью 2022 года были частично возвращены налоги на топливо — тогда его подняли на 3,5-4 грн за литр.

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Правда, пока неизвестно, что будет с ценами, когда ПДВ вернут до 20%. Вполне возможно, что будет подорожание. На протяжении осени, зимы и весны цены продолжали снижаться.

Гетманцев добавил, что в начале полномасштабного вторжения были как правильные, так и неправильные решения. Однако, снижение налога на топливо было инициативой министерства экономики.