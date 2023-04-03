Ілон Маск розкрив подробиці про майбутній електричний пікап Cybertruck. Довгоочікуваний автомобіль вироблятимуть на заводі Tesla в Остіні – це штат Техас.

– Сьогодні протягом кількох годин ходив по всій виробничій лінії Cybertruck в Giga Texas, – заявив мільярдер у Twitter.

Walked whole Cybertruck production line at Giga Texas for several hours earlier today – gonna be awesome! — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023 Зараз дивляться

Ілон також змусив фанатів компанії порадіти, процитувавши фразу зі свого анонсу Cybertruck у Лос-Анджелесі 2019 року. Тоді презентація викликала справжній ажіотаж.

– Gonna be awesome! – заявив Маск.

Ілон додав, що пікап буде автомобілем майбутнього. Схоже, Маск збирається виконати обіцянку – виробництво Cybertruck почнеться не раніше 2024 року. Складання авто переносили величезну кількість разів – через пандемію, дефіцит мікросхем і багато чого іншого. Схоже, тепер Маск упевнений у термінах виробництва.

– Ми вивели людей з їхньої звичної зони комфорту і запропонували їм щось, що радикально відрізняється, і на вулиці це буде виглядати зовсім інакше. Якщо ви не звикли до уваги, спочатку може бути трохи складно, – сказав у січні головний дизайнер автомобілів Tesla Франц фон Хольцхаузен.

Нагадаємо, що нещодавно хакери зламали Tesla. Обійти захист змогли “білі хакери” з французької компанії Synacktiv. Зробити це вдалося через інтерфейс для управління енергоспоживанням авто та його акумуляторів Tesla Powerwall.