За март украинцы приобрели 4 511 новых авто — это в 8 раз больше, чем годом ранее. Впрочем, в 2022 году было начало полномасштабного вторжения — украинцы не спешили покупать транспорт из салона.

По заявлению Укравтопром, в марте 2022 года продажи нового транспорта практически приостановились.

Улучшения наблюдается даже в сравнении с прошлым месяцем — количество продаж увеличилось на 21%.

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Абсолютным лидером на рынке новых авто в Украине стала японская компания Toyota — было продано 648 авто. Второе место за недорогими и доступными французами — Renault с отметкой в 438 регистраций.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen — было продано 432 авто. Четвертое место за BMW — украинцы купили 355 авто этого бренда в марте.

Пятое место в рейтинге новых авто в Украине заняли Чехи — Skoda – 346 авто.

Примечательно, что французский Renault Duster чаще всего привлекал украинцев в салоне — его купили аж 414 раз. Больше 90% всех покупок бренда пришлись как раз на этот бюджетный кроссовер.

Впрочем, многим водителям придется экономить уже этим летом — в Украине вернут 20% ПДВ на топливо. До этого этот показатель составлял 7%. По мнению главы Финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, изменения не привели к удешевлению бензина, газа и дизеля, но помогли трейдерам заработать. Приведет ли это изменение к подорожанию — пока неизвестно.