Уряд підтримав законопроєкт про розмитнення легкових автомобілів через мобільний застосунок Дія.

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що ця послуга має усунути корупцію, а сам процес розмитнення авто займатиме не більше 5 хвилин.

Відтепер митники не впливатимуть на формулу розмитнення – її визначатимуть виключно характеристики авто: об’єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.

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– Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Вона має усунути корупцію при розмитненні легкових автомобілів. У застосунку необхідно буде ввести VIN-код авто, а розрахунок відбудеться автоматично. На все це потрібно не більше як 5 хвилин, – повідомили у Мінцифрі.

Після розмитнення транспортного засобу в Дії українці зможуть провести державну реєстрацію свого авто онлайн у декілька кліків.

Крім цього, проєкт передбачає звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами.

– У межах Українського зеленого курсу — це і турбота про нашу екологію, і чистіше повітря. Новий сервіс фактично не має аналогів у світі та демонструє бажання держави робити все максимально зручно та прозоро для людей, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що закон про нульове розмитнення авто набув чинності 5 квітня 2022 року. Як пригнати авто з Європи та що змінилося у законодавстві – читайте у матеріалі Фактів ICTV.