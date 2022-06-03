Закон про нульове розмитнення транспортних засобів, набув чинності 5 квітня 2022 року. Користуючись нагодою багато українців вирушили до Європи, аби придбати там авто.

Як пригнати авто з Європи – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що змінилося у законодавстві

5 квітня Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким на час воєнного стану всі імпортні товари звільняються від податку на додану вартість. Докладніше про це розповів адвокат Тарас Гук в ефірі Українського радіо.

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– Закон змінює абсолютно все. Будь-які збори і податки, що були раніше встановлені, скасовано: 20% ПДВ, 10% акциз і 10% мито. Ці три складові становили сумарно до 40%, що їх мусили додатково сплачувати особи при ввезенні автомобілів та процедурі розмитнення. Важливо пам’ятати, що закон ухвалено лише на час воєнного стану, – розповідає адвокат Тарас Гук.

Які види транспорту можна пригнати

Як зазначає Гук, у законодавстві йдеться про легкові автомобілі не нижче стандарту Євро 2, вантажні ― Євро 5.

– Також можна ввозити мотоцикли, причепи, автобуси, тобто фактично всі наземні транспортні засоби. На водний і повітряний транспорт закон не поширюється, – зазначає він.

Перелік дозволених для ввезення транспортних засобів такий:

легкові автомобілі , кузови до них;

причепи та напівпричепи;

мотоцикли;

транспортні засоби, призначені для перевезення 10 і більше осіб;

транспортні засоби для перевезення вантажів.

В Законі не вказано, нові це автомобілі чи вживані, тобто нульове розмитнення стосується усіх. Хоча для вживаних авто є обмеження по віку, прописані у інших законах України.

З документів вам знадобиться:

договір купівлі-продажу;

технічний паспорт на автомобіль

Спрощений порядок передбачає розмитнення саме в момент ввезення, тобто безпосередньо у пункті пропуску.

Призначення авто

На час війни існує певна різниця між процедурою ввезення авто. В першу чергу, це стосується призначення транспортного засобу – для власного користування, для ЗСУ, для бізнесу тощо.

Держмитслужба спростила процедуру оформлення автомобілів на єврономерах, якщо вони призначені для Збройних сил України.

Ці правила стосуються виключно автомобілів високої прохідності – виключно позашляховики, мінівени, мікроавтобуси (седанів це не стосується).

Якщо ви ввозити транспортний засіб, який призначений для ЗСУ:

при прибутті на в’їзд в Україну громадянин, що перебуває за кермом ТЗ проходить встановленим порядком паспортний контроль, на який надається закордонний паспорт та будь-який документ на ТЗ з метою його ідентифікації;

в подальшому під час проходження митного контролю у відповідності до Постанови КМУ №174, водій заповнює Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де зазначає ПІБ особи декларанта, ПІБ водія (у разі, якщо це не одна особа), марка та номер машини, відправник, отримувач та пункт пропуску;

в подальшому у розділі Вид допомоги треба буде вказати дані самого транспортного засобу із зазначенням марки, моделі, VIN-коду;.

У такому випадку автомобіль оформляється інспектором митниці як товар (гуманітарна допомога).

Обов’язковою вимогою є наявність у водія документів (листів, звернень), що будуть підтверджувати гуманітарну допомогу та мету ввезення.

Також декларант вносить інформацію , що він повинен зняти даний ТЗ з обліку.

Які авто не можна пригнати

Заборона стосується територій, на якій машини вироблені або з яких вони привезені. Це транспортні засоби, які мають походження з РФ, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України.

Таким чином, ввозити авто з Росії та Криму без розмитнення неможливо. Білорусь поки що не входить в перелік таких країн.

Як відбувається процедура ввезення авто

За словами юриста, раніше треба було ввозити засіб, потім заїжджати на митницю і здійснювати процедуру розмитнення шляхом подання декларації.

Зараз же чітко прописаного порядку немає, але є заява митниці – це буде дуже спрощений порядок на зразок того, який діє для волонтерської допомоги із ввезення автомобілів та подальшої реєстрації у військових частинах.

Відтепер, перетнувши кордон, необхідно буде мати митну декларацію, з якою треба зареєструвати транспортний засіб. І лише сплатити внесок до Пенсійного фонду 3‒ 5%від вартості, зазначеної у митній декларації.

Адвокат зазначив, що 90% цільової аудиторії нового закону не може ним скористатися, адже чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Отже, можна зробити нотаріальне доручення на особу, яка буде ввозити автомобіль у ваших інтересах.

– Це або жінка, або чоловік старший 60 років, або особа зі спеціальним дозволом для перетину кордону, або громадянин іншої країни. Варіанти є, але процедура оформлення доручення має бути проведена до моменту придбання автомобіля, – зауважив Тарас Гук.

Додаткові витрати

Варто пам’ятати, що хоч розмитнення і нульове, на вас чекає й інші витрати – до пенсійного фонду потрібно буде сплатити 3-5% від вартості автомобіля для першої реєстрації, а також 114 грн за бланк свідоцтва, 190.15 грн за реєстрацію та 135 грн за номерний знак.

Скасування нульового розмитнення

30 травня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який пропонує скасувати більшість пільг на імпорт товарів, що діяли від початку квітня. Зокрема, документ передбачає скасування нульового розмитнення на автомобілі.

Варто додати, що публікація законопроєкту — це лише внесення документа на розгляд народних депутатів. Аби проєкт став чинним законом необхідно провести обговорення та отримати висновки профільних комітетів, винести документ на голосування в зал та ухвалити. Далі його повинні підписати голова Верховної Ради та президент України.

Лише після цього закон починає діяти. В будь-якому разі нульове розмитнення діятиме до 1 липня 2022 року, адже саме цю дату визначили законодавці.