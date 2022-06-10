Правительство поддержало законопроект о растаможке легковых автомобилей через мобильное приложение Дія.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что эта услуга должна устранить коррупцию, а сам процесс растаможки авто будет занимать не более 5 минут.

– Это одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Она должна устранить коррупцию при растаможивании легковых автомобилей. В приложении необходимо будет ввести VIN-код авто, а расчет произойдет автоматически. На все это нужно не больше 5 минут, — сообщили в Минцифри.

После растаможивания транспортного средства в Дії украинцы смогут провести государственную регистрацию своего авто в несколько кликов.

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Кроме того, проект предусматривает освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для авто с гибридными двигателями.

Напомним, что закон о нулевом растаможивании авто вступил в силу 5 апреля 2022 года. Как пригнать авто из Европы и что изменилось в законодательстве – читайте в материале Фактов ICTV.